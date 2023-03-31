不少外食族都喜歡吃麥當勞，不過一名網友崩潰表示，4月1日起麥當勞碳酸飲料不再賣「大杯裝」，於是他趕緊把握機會衝到店裡，花了45元買了一杯大杯可樂，無奈地說「以後就再也喝不到了大可了！」也有其他人苦惱地說：「沒有大杯怎麼能在那待一整天！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，4月1日愚人節當天麥當勞將「大杯飲料」下架，因此他趕在最後一天衝到店裡，花了45元買了一杯大杯可樂「壓壓驚」，並在文末感慨地說：「以後就再也喝不到了大杯可樂了」。

網友趁最後一天到麥當勞買了一杯大杯可樂，開玩笑說：「壓壓驚」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

貼文曝光後，有網友深有同感，紛紛留言，「沒有大杯怎麼能在那待一整天，好苦惱喔」、「是真的沒大杯還是愚人節前的詐欺方式？」、「麥當勞的可樂比瓶裝的好喝」、「要放在冰箱或冷凍庫，保存好…我等等也想來去買一杯回味一下下」。不過也有人認為，相同價格可以買到2公升寶特瓶裝的可樂，相較之下划算許多。

事實上，台灣麥當勞3月初就宣布，3月15日起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力等飲品都將只供應單一尺寸，而碳酸飲料、冰紅茶、冰綠茶，自4月1日起只供應「小杯、中杯」，根據麥當勞官網資料，未來「大杯尺寸」的飲品僅剩下剩下奶茶、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶，公告以官方為主。