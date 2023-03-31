金融科技在台灣，「沒有部會管？還是太多部會管？」。在立法委員劉世芳點名「金融科技」相關部會站出來、講清楚下，「金融科技產業發展論壇」31日由數位發展部、金管會、國發會聯手主辦，三部會首度公開盤點各自的金融科技產業發展政策與現況。

三部會對此次論壇至為重視，數發部由政務次長李懷仁代表致詞，數發部數位產業署長呂正華，金管會綜規處長、金融科技發展與創新中心執行秘書胡則華，國發會產業發展處詹方冠，都就自己部會對金融科技的推動策略、監理發展，及新創策略，作出報告。

論壇協調單位同時邀請中華金融科技產業促進會，台灣金融科技協會，AI金融科技協會，與部會官員公開對話金融科技產業所面臨的挑戰及問題，三個協會的理事長：楊瑞芬、蔡玉玲、姚木川也難得地首次同台。由於一次動員三個部會及其主管官員的政策盤點，此次活動吸引上千名與會者實體、線上同步參與。

論壇主辦單位表示，金融科技產業在國際數位產業一直為創新服務的先驅，在台灣，金管會有金融科技創新條例與金融產業的業務試辦，看似雙管齊下推動金融科技產業，實際上有技術、法規、治理、營運不同層面的議題，都需要加以突破。

綜合產業界的看法，認為金融科技應用場景繁多、加密資產變動過快，且大型金融機構與小蝦米金融科技新創，無法對等互動。胡則華表示，金管會對於金融機構的管轄「有立場」，對金融科技業者沒有立場，只要對市場有幫助的創新，多希望能讓業者加入，金管會金融科技發展路徑圖正在研議新版，會思考對金融科技業提供稅賦優惠、補助，或以基金模式提供新創投資的資金來源等等，此次跨部會的對話對接下來的政策規劃非常重要。

呂正華亦指出，金融業涉及每個人的財產，監管上要特別謹慎，金管會提及八家金融業者導入金融FIDO的數位身份基礎建置，數發部公文簽核也已採用FIDO，可用IPHONE臉部識別方式簽核公文，改變以前只能用晶片插卡，

「數位時代，要有數位身份」，政治大學法學院副教授臧正運在會中強調，台灣沒有數位身份法制，電子簽章法是關鍵，各部會應充實監理資源，深化監理協作並防範風險擴散，不要害怕修法。