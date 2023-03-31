今天（五）多位經濟學家齊聚在科莫湖開會，包括被稱為「末日博士」的羅比尼（Nouriel Roubini）警告，美國銀行業的動盪可能難以止息，對經濟造成更大的衝擊。美聯儲（FED）無法專注於對抗通貨膨脹，甚至還有可能發生「金融崩潰」，會議主持人迪莫利（Valerio De Molli）甚至總結了當前的經濟前景「非常非常悲觀」（Very, very pessimist），不過因為會議談論的內容都是以歐美為主，所以這裡的全球或許不代表全部的國家。

Nouriel Roubini sees #crash danger b/c central banks are in a kind of trilemma: 'We cannot achieve price stability, maintain economic growth, have financial stability at the same time,” he told Bloomberg TV. https://t.co/WHSdeKilJ8 pic.twitter.com/BwZoZQMHpW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 31, 2023

綜合外媒31日報導，「末日博士」羅比尼表示：「我們正在進入一個經濟衰退和金融不穩定時期，因為通貨膨脹太高了，所以我們必須升息，所以我們面臨一個3重困難：我們無法同時穩定物價，維持經濟增長，同時保持金融穩定。」（這3者的所需要的政策都會互相矛盾。）「所以最終我們將會遭遇一個經濟和金融的崩潰。」

先前由於升息、存款外流和投資者恐慌引發了矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）和Silvergate Capital Corp倒閉。然而，導致全球體系性機構瑞信銀行（Credit Suisse）的垮臺危機更加危險。

摩根士丹利的首席美國經濟學家詹特納（Ellen Zentner）說：「你總是要擔心角落裡潛藏的邪惡。」對她來說，影子銀行（Shadow Bank）系統的風險是一個問題，因爲「規模難以估計」。關於所謂的影子銀行，可以參考本報先前報導。