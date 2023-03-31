駕駛未禮讓斑馬線上「警察」，慘收3600元罰單，但他不禁抱怨「覺得是圈套」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

警察要過馬路也是行人啊！有駕駛行經台中市西屯區工業區三十八路上，他先在路口停等紅燈，待號誌轉為綠燈後，卻看見有位警察在斑馬線第一個枕木上，來回駐足不前，於是他便從前方開了過去，豈料，卻被另外一位警察攔下，並開出3千6未禮讓行人的罰單，對此，他不禁抱怨「覺得是圈套」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段32秒影片，從影片中可見駕駛在台中市西屯區工業區三十八路上停等紅燈，待綠燈一亮後，駕駛右轉至二十八路上，但該路口斑馬線上有位警察要過馬路，但號誌轉為綠燈7秒後，該警察才走到斑馬線上第一個枕木上，並停下不動，來回駐足不前，該駕駛一時也看不清楚是怎麼回事，便直接從斑馬線上的警察前方開了過去。

不料，卻遇到另一位警察走到路中央攔車，示意駕駛要靠邊停，而駕駛也收到一張未禮讓行人的3千6罰單，讓他不禁抱怨「來來來！3600警察親自示範，到底怎麼了？我覺得是圈套，行人霸王條例」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「一切都是套路」、「反正斑馬線上有人就不能開過去，大概就這樣」、「什麼鬼啊！要這樣也換個便服」、「綠燈明顯已經至少三秒以上，那位警察完全有時間可以走到至少車道中間位置，他卻站在路邊，有釣魚疑慮」、「那個警察看起來完全沒有要走過去的意思，綠燈到駕駛要轉彎也有五秒了欸」、「矯枉過正」。

不過另外也有網友認為「看到條子你都不踩煞車了，看到行人你會停嗎？都不會先檢討自己的開車習慣欸」、「看到警察連停都沒有要停下來的舉動 ，假設是一般路人不就直接撞上去」、「我是覺得 他不能算是釣魚，因為你應該有看到他看著你不動，意思他在等你要不要踩煞車讓他，警察都不讓一般百姓你會讓？」、「警察要過馬路也是行人啊！個人覺得沒毛病」。