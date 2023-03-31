世銀預測，EAP（包括大陸在內的23國）經濟體今年成長率估5.1％，高於2022年的成長3.5％。主因在於世銀看好大陸經濟解封效益，因此將大陸今年經濟成長預測從4.5％上調至5.1％，優於去年的成長3％。

EAP地區開發中國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國與蒙古，以及斐濟與帛琉等島國。

若排除大陸的話，EAP地區今年成長率將從2022年疫情後期的5.8％降至4.9％，原因是通膨高漲與家庭債務增加對於部分國家消費帶來壓力。