世銀預測，EAP（包括大陸在內的23國）經濟體今年成長率估5.1％，高於2022年的成長3.5％。主因在於世銀看好大陸經濟解封效益，因此將大陸今年經濟成長預測從4.5％上調至5.1％，優於去年的成長3％。
EAP地區開發中國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國與蒙古，以及斐濟與帛琉等島國。
若排除大陸的話，EAP地區今年成長率將從2022年疫情後期的5.8％降至4.9％，原因是通膨高漲與家庭債務增加對於部分國家消費帶來壓力。
世界銀行（World Bank）31日發布報告指出，受惠於中國大陸經濟重啟與復甦，東亞及太平洋地區（EAP）開發中經濟體今年將加速成長，成長率從去年10月預估的4.6％上修至5.1％。世銀亦表示，儘管全球銀行業面臨壓力，但該區金融體質穩健。
世銀預測，EAP（包括大陸在內的23國）經濟體今年成長率估5.1％，高於2022年的成長3.5％。主因在於世銀看好大陸經濟解封效益，因此將大陸今年經濟成長預測從4.5％上調至5.1％，優於去年的成長3％。
EAP地區開發中國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國與蒙古，以及斐濟與帛琉等島國。
若排除大陸的話，EAP地區今年成長率將從2022年疫情後期的5.8％降至4.9％，原因是通膨高漲與家庭債務增加對於部分國家消費帶來壓力。
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