蔡英文總統府副秘書長張惇涵今（31）日表示，媒體報導蔡總統過境洛杉磯諸如演講等之活動皆屬臆測，總統過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後將與各界說明。

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社論》蔡麥會風暴 引信尚未拆除
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