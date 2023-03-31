蔡英文過境洛杉磯行程 總統府：縝密安排中 23:132023/03/31 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統於美東時間30日晚間，受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」。（總統府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統府副秘書長張惇涵今（31）日表示，媒體報導蔡總統過境洛杉磯諸如演講等之活動皆屬臆測，總統過境洛杉磯行程持續縝密安排中，基於雙方默契與互信，在定案後將與各界說明。 蔡英文過境 避免2引爆點 中美高層先通話 蔡英文赴美蓬佩奧未現身 前大使爆關鍵原因 社論》蔡麥會風暴 引信尚未拆除 #洛杉磯 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 頒獎蔡英文 哈德遜研究所：表彰她深化台美關係的努力 12:282023/03/31 政治 蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎 蓬佩奧意外沒出席 11:452023/03/31 政治 友邦駐聯合國常代挺台灣 蔡英文：一起實現目標 12:422023/03/31 政治 若想吸引中間選民選票 他喊朱立倫得為侯友宜做1事 09:362023/03/31 政治 麥卡錫推特貼中國地圖疑包括台灣 網友笑：民進黨要崩潰了 22:422023/03/31 政治 檢察首長調動提名啟動！ 18人爭取「她」調職機率高 11:052023/03/31 社會 海納百川》挺護國神山 蔡英文必須向美國抗議（楊永明） 13:122023/03/31 海納百川 VERA拍MV遇艱辛難題 蔡朕忍尿意到差點哭出來 19:542023/03/31 娛樂 華爾街日報：馬英九訪陸、蔡英文低調訪美成對比 22:262023/03/31 國際 蔡英文過境紐約若沒見到這些人 郭正亮：顯然是失敗的 21:002023/03/30 政治 海納百川》小英過境 別丟了面子又失了裡子（趙興鵬） 14:432023/03/31 海納百川 參訪柑仔店、早餐店、買鳳梨乾 蔡英文了解台青紐約創業故事 02:032023/03/31 政治 模糊焦點的台灣 04:102023/03/31 時論廣場 蔡英文沒見到蓬佩奧 郭正亮解讀幕後秘辛 21:322023/03/31 政治 夥伴共榮 還是反效果 04:102023/03/31 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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