國民黨將以徵召方式決定2024總統大選人選，黨中央雖已積極展開徵詢，但目前黨內最強母雞就是新北市長侯友宜，不只基層期盼早日完成徵召，立法院國民黨團也齊具名表態力挺侯，第一波名單包括總召曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰等9人，站出來喊話黨中央，應盡速徵召侯參選2024總統大選。

繼身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳳日前公開喊話黨中央提名「最強母雞」侯友宜後，國民黨團成員也開始積極串聯，據了解，黨內超過9成以上立委都挺侯。

先前謝衣鳳開出第一槍後，國民黨團也將展開行動，第一波具名公開挺侯的立委包括曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰，加上謝衣鳳，已達10人公開表態。

曾銘宗表示，侯友宜獲新北民眾的肯定，也是黨內最大的母雞，所以國民黨多數立委皆支持他，盼他能勇於承擔，為國家與社會做出更大貢獻。

鄭麗文認為，國民黨內一致通過採用徵召，就是因侯友宜一枝獨秀，因此提名作業應「從簡從速」，盡速定於一尊才能帶動全黨團結對外作戰；林為洲向黨中央喊話，應盡快徵召侯友宜；費鴻泰說，應盡速徵召，安藍營支持者的心。