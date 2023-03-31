總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境美國；前總統馬英九則以祭祖名義赴中國大陸交流。中天新聞針對「馬英九赴大陸祭祖交流、蔡英文過境美國，『雙英』出訪，誰表現比較好呢？」進行街訪，結果，馬英九、蔡英文都各有擁護者，不過，蔡英文忘記怎麼說台語這件事情，民眾都覺得很誇張。

中天新聞《麥玉潔辣晚報》31日派出記者針對「馬英九赴大陸祭祖交流、蔡英文過境美國，『雙英』出訪，誰表現比較好呢？」進行街訪。一位年輕人表示，「馬英九好，蔡英文現在沒有太好啦，因為就覺得她沒幹什麼」還有年輕人認為，「馬英九，我覺得他很有GUTS」、「馬英九的表現5分，非常滿意」。

也有年輕人認為，「比較希望還是先把台灣內部先整治好。像最近的那個蛋，蔡英文先把它處理好吧，讓台灣自己先過得幸福再開始往外」、「個人還是會選蔡英文，希望可以跟美國當友邦」、「蔡英文，因為是綠色的」。

另外，針對蔡總統在僑宴致詞竟說，因為離選舉有一段時間了，所以她的台語比較不太好，年輕人紛紛表示，「喔，有點驚訝」、「我覺得很扯耶！ 所以她的意思就是說沒有選舉就不會講台語嗎？」、「蠻驚訝的，忘記應該是不會吧」、「會覺得有點牽強，突然說她忘記，好像有點說不過去」 、「怎麼可能忘記」。