ChatGPT的浪潮衝擊到全台各大專院校，臺北科技大學管理學院率先攜手臺灣微軟，為管院師生舉辦為期一個月四場ChatGPT工作坊，在28日則是舉辦「生成式人工智慧跨域應用論壇」，並邀請到臺北科技大學管理學院院長范書愷、臺灣微軟首席技術長花凱龍、玉山金控科技長張智星、臺北醫學大學教授張詠淳、資訊與財金管理系主任吳牧恩擔任論壇與談人，分別從「產業趨勢」、「教育現場」、「人才能力」等三個層面談論生成式AI所帶來對產業及教育層面的衝擊以及教師教學面與學生學習面的因應作法。

在產業的應用趨勢上，花凱龍分享公部門及企業在生成式AI的應用場景，包括建立內部知識管理系統協助企業員工進行傳承、提供賦能工具來協助員工工作效率以及應用copilot來輔助開發人員編寫程式，降低寫程式門檻，讓寫程式不再是工程師的專利。未來生成式AI將扮演高效能助理的角色，未來大家應該善用AI，來大幅提昇工作效率。

在金融服務的應用上，張智星認為，生成式AI的導入有助於內部業管的知識彙整，對於金融客服部門具有實質幫助，有助於智能客服效率全面提升，而且能更了解客戶的痛點及需求，做最適切的回應。他也對在場的學生勉勵，生成式AI的到來這或許是AI發展最好的時代，大家該應要積極擁抱AI、善用AI。

針對生成式AI導入對於醫學領域的應用上，張詠淳指出，生成式AI的應用能夠提高醫療速度和品質，透過ChatGPT來自動解讀、分析並彙整大量的醫療報告，將其轉化為易於理解的結果。如此一來便能大幅減輕醫事人員的負擔，使得他們可以更專注地處理疾病治療，為患者提供更好的醫療服務。

為因應ChatGPT對高等教育所造成的衝擊，范書愷表示，在不違反智慧財產權的前提下，師生們應該都要學習如何善用這一項AI生成式工具。北科大管院目前已經訂有相關的教學指引規範，除了導入微軟Azure Open AI雲端服務給管院師生外，也將於112學年度首先推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用學程」，強化學生具備生成式AI智慧賦能的專業能力，以因應典範移轉趨勢的變化。

對於生成式AI發展對老師在教學的影響，吳牧恩指出，老師應該檢視目前教學方式與所出的作業是否合宜，要讓學生善用GPT學習，而不是出讓學生用GPT產生報告的作業。GPT善於創造，但並無創意。唯有掌握學問知識的根本，配合GPT的輔助，才能讓學習與研究效果相得益彰。

針對ChatGPT的生成式AI工具興起，許多大學針對此浪潮來襲紛紛提出相關因應對策，例如臺灣大學是採取正面看待與善加利用的態度，鼓勵教授可以將生成式AI工具視為精進教學的智能工具；陽明交通大學則是發起師生對談，透過開放的多方討論蒐集師生對 ChatGPT的使用觀點及疑慮，形塑校內共識，協助校方訂立相關規範。

臺北科技大學則是率先透過辦理ChatGPT實作工作坊的形式來協助管院師生善用此工具來提升教授精進教學及研究，並培育學生邁入AI時代的基本技能，此外，並透過人工智慧賦能跨域應用微學程的開設來培育學生的第二專長，以奠定通用人工智慧發展趨勢下的核心能力。