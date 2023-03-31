新華社報導，習近平表示，在當前世界百年變局加速演進大背景下，我們尤其應該珍惜和維護亞洲地區來之不易的良好發展勢頭，維護好經濟全球化和區域經濟一體化正確方向；堅決反對霸道霸凌，明確抵制脫鉤斷鏈。中方願與新方加強戰略溝通，深化戰略對接，確實使高質量成為中新合作最鮮明的標誌。

習近平指出，中國願與新加坡加強陸海新通道建設，深化數位化、綠色化轉型和第三方合作，積極穩妥推進兩國人員往來。

李顯龍表示，很高興時隔數年再次訪中，看到中國各地都在迅速恢復經濟活力。我對中國經濟的韌性抱有堅定信心，相信中國經濟將持續向好發展，新加坡等周邊國家都期待同中方進一步深化經濟合作。

李顯龍表示，新中兩國擁有堅固友誼和深度理解互信，兩國關係始終保持良好發展勢頭。新方期待同中國新一屆政府儘快對接溝通，推進互聯互通等重大專案合作，以完成新中自貿協定升級談判為契機，對外發出中國繼續深化對外開放和新方致力於進一步深化新中合作的明確資訊。

李顯龍說，希望通過這次訪問，為新中全方位高品質的前瞻性夥伴關係發展注入新的活力，推動新中各領域合作取得更多成果。世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。

李顯龍表示，台灣問題是中國的內政，鼓吹「今日烏克蘭、明日台灣」會帶來不可預測的嚴重後果。新加坡主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作、避免衝突，共同應對風險挑戰。即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能非黑即白，選邊站隊。

雙方還就共同關心的大國關係和國際地區問題深入交換了意見。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國外長秦剛等參加會見。