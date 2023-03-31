行政院主計總處最新公布穩定物價小組關注17項重要民生物資消費者物價指數（CPI）年增率資料，2月份平均漲幅達到5.54％，其中雞蛋價格上漲高達11％，近兩年來更是上漲37.6％，各種民生消費指標皆反映出國內通膨壓力仍未得到有效控制。為幫助客戶減輕通膨帶來的壓力，遠東商銀Bankee社群銀行，首次與ShopBack電商導購現金回饋平台合作，即日起至2023年6月30日，推出「Bankee好Shop趴」活動，新戶使用「ShopBack」推薦碼VM3097開戶連結開立Bankee數位帳戶，最多可享現金回饋、活存優利等三重好康，千萬不要錯過。

隨著網路購物的風行，遠東商銀Bankee社群銀行為滿足客戶對於購物回饋日益增加的需求，採用B2B2C商業模式，結合Bankee社群變現享利息與ShopBack消費返利回饋方式，幫助客戶降低物價上漲對生活帶來的影響。此次B2B2C商業模式結合，促成遠東商銀、商家和客戶三方共好，形成良好的金融生態系。

此合作為新戶提供三重優惠，包括：第一、透過ShopBack推薦碼、指定連結開立Bankee數存帳戶即享有ShopBack提供200元現金回饋，第二、成功開立Bankee數存帳戶後，再享半年新臺幣五萬元存款額度1.6％活存高利，超過部份仍享基本利率1.185％無存款額度上限，第三、ShopBack新客首筆消費於發票回饋，最高可享ShopBack提供100元現金回饋。

藉由Bankee系列優惠活動，幫助客戶更有效地管理財務，享受更高的購物回饋，同時維持購買力。建議客戶開立Bankee數存帳戶後所獲ShopBack提供的現金回饋，再提領至Bankee數存帳戶，持續賺取1.6％活存高利，最大化現金回饋循環。國內通膨壓力持續，透過此活動遠東商銀Bankee社群銀行幫助客戶抗通膨，讓民眾Shopping享紅利、存錢享高利，Bankee最給力。