聯邦投信總經理莊雅晴表示，過去一年全球金融市場因新冠疫情、烏俄戰爭與通膨等問題波動劇烈，聯邦投資團隊展現扎實穩健的研究操盤能力與平衡投資機會與風險控管的實力，持續為投資人締造佳績。此外，近年來聯邦投信無論國內或海外型基金，在各大基金獎都有獲獎紀錄，顯示了投資研究團隊實力的精進。

聯邦投信投資長吳裕良指出，由於市場不確定性因素頻傳，拖累全球股債市表現，同時也增加投資團隊挑選優質投資標的難度，因此團隊智慧及風險控管顯得格外重要。團隊合作方面，每日召開投資會議，由負責國內外股債分析經理人及研究員共同參與討論，不僅可以避免過於情緒化的投資決策，同時促進團隊成員對各產業變化、各類資產市況和實際交易情形等不同投資面向有更深入的了解，以助開闊投資視野。

風險管理部分，釐清績效落後或領先的原因，且隨時檢視每檔標的對投資組合的影響，及時調整措施，並把風險管理的概念納入，涵蓋投資前的預防、投資期間的審視、以及事後歸因。從投資前到投資後的層層把關，降低投資風險，這也是為什麼該基金可以在市場震盪劇烈時，績效表現仍優於同類型基金。

市場預期升息循環即將來到尾聲，但近期聯準會升息態度在鷹鴿來回跳轉；加上，美國消費者物價指數(CPI)雖有好轉跡象，但薪資水準仍偏高，也為投資市場增添不確定因素而波動加劇。

不過，吳裕良認為，市場雖起伏變動大，但也是布局的好時機，以亞太區經濟體來看，台灣金融市場目前隨著國際情勢演變在調整，加上台股為淺碟型市場，訊息愈紛雜、不確定性愈多，受波及程度則愈大，然而伴隨著疫情及消費性電子庫存等問題陸續接近尾聲，以及中國解封後的需求，有望為市場增添助力，進一步推升股市表現。