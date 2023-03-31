前總統馬英九昨天重申1992年兩岸達成「原汁原味」的九二共識。不過民眾黨主席柯文哲表示，台灣哪有九二共識，台灣只有「九六共識」，當1996年台灣人第一次直選總統的時候，台灣主體性就建立了，每投票一次，台灣的主體性就越來越強。

民眾黨今天發布柯文哲27日於民眾黨公職人員共識營的演講內容。柯文哲提及，最近常常不是在講九二共識嗎，但台灣哪有九二共識，台灣只有「九六共識」，當1996台灣人第一次直選總統的時候，從那一天開始台灣主體性就建立了，每投票一次，台灣的主體性就越來越強。

柯文哲認為，從1949年一直到1996年台灣的民主化運動，黨國體制跟黨外的對抗，台灣的民主化成功了，在民主化過程當中，有一個東西不知不覺跑出來，叫做「台灣的主體性」。

柯文哲說，要知道「我是中國人」到「我是台灣人」的故事，開放大陸探親或兩岸交流，反而加深了台灣的主體性，在接觸以後，台商才發現「我怎麼跟他不一樣；。國民黨從1949年一路來的教育叫做大中華統一論，慢慢的台灣主體性才跑出來

柯表示，2016年民進黨全面執政，算是台灣主體性從此建立，可是從大中華以後，一直到台灣主體性，後面為什麼沒有繼續走下去。

他反問，現階段台灣可能跟大陸統一嗎？「廢話，當然不可能，美國怎麼會同意」；美國會支持台灣獨立嗎？「廢話，不可能，所以現階段台灣不可能統也不可能獨」。

柯文哲直言，從大中華統一的思想，一直到台灣自主這個確立，可是下一關暫時走不下去，這叫國際局勢，因為中美對抗架構之下，僵局卡在這裡。

他認為，今天大概「中華民國」還是最大公約數，講「中華」，大陸就高興了，講這個「民」，美國也高興了。