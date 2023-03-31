LINE Pay推出的「天天LINE Pay日」環繞用戶日常生活消費天天給予最有力的回饋，讓支付生活更便利，宣布4月1日起至6月底止，「天天LINE Pay日」每月加碼將送出超過800萬點的LINE POINTS，與32家人氣品牌合作讓用戶一週七天至指定商店消費即可LINE POINTS回饋領滿滿，還有機會抽免費喝手搖。4月1日中華職棒球季開打，LINE Pay也邀請用戶一同進場為喜愛的球隊加油打氣，主場商品旗艦店及美食街商店最高可享LINE POINTS 10％回饋。

LINE Pay表示，今年推出的2.0版「天天LINE Pay日」提供多元店家回饋受到用戶好評，自4月起合作店家增至32間熱門品牌，從人氣手搖、連鎖速食餐飲、燒肉火鍋、美食外送、美妝藥妝保健、毛孩寵物、乘車加油、Outlet購物到按摩養生通通包，每月將送出超過800萬點的LINE POINTS，讓消費者在各式消費都能享受行動支付帶來的便利與優惠好康。

「天天LINE Pay日」首推飲料控一定不能錯過的指定茶飲消費滿額抽LINE POINTS 66點活動，此次集結珍煮丹、萬波島嶼紅茶、龜記茗茶、鶴茶樓、老賴茶棧人氣手搖茶飲店，每週一單筆消費滿50元即可得LINE Pay紅包一個，最高可抽LINE POINTS 66點，等同LINE Pay請喝50元飲品再賺LINE POINTS 16點。

週二至週四則享麥當勞餐廳與歡樂送筆筆消費享LINE POINTS 3％回饋，鼓勵用戶做公益，於麥當勞基金會捐款單筆滿500元享LINE Pay優惠券50元；壽司郎單筆消費滿500元享LINE POINTS 15點回饋。

讓用戶High翻週末，先聚餐大啖美食再按摩舒壓慰勞一週的辛勞。每週五至人氣燒肉店屋馬與輕井澤集團旗下10間品牌餐廳消費均享回饋，屋馬燒肉單筆消費滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋，輕井澤集團單筆消費滿1,288元享5％回饋。週六、日到春不荖足湯、不老松足湯、足松養身會館按摩舒壓享受放鬆心情，單筆消費滿1,800元享100點。

血拼購物採買也能賺LINE POINTS省荷包，每週五至寶雅實體門市單筆消費滿599元享LINE POINTS 30點回饋，每週六、日至杏一醫療用品單筆消費滿1,000元享40點回饋，單筆消費滿2,000元再享60點回饋。每週六、日透過「好康地圖」可分別領取MITSUI OUTLET PARK與寵物公園專用優惠券，於交易滿額時抵用。

民眾日常所仰賴的加油乘車及外送也同享回饋。週一到五至台灣中油、台亞石油、台糖加油站消費，每月單筆交易滿500元達3次即享LINE POINTS 50點回饋；週六、日搭乘台灣大車隊且每月單筆不限金額消費達4次即享40點回饋。4月1日至4月30日，每週六、日於foodpanda單筆消費滿199元達5次即享30點回饋。

2023中華職棒賽季即將在4月1日開打，LINE Pay邀球迷一同進場為喜愛的球隊加油打氣。4月1日起至季後賽期間，至味全龍、樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟和統一獅各隊主場商品旗艦店及美食街店家使用LINE pay消費最高可享LINE POINTS 10％回饋；美食街店家筆筆消費享10％回饋，商品旗艦店筆筆消費享3％回饋、逢週末六日再享7％回饋，最高可享10％回饋。

LINE Pay應援球迷進場觀看精彩賽事，用戶至味全龍、樂天桃猿主場購票再加碼回饋LINE Pay優惠券，可於現場領取單筆滿700元現折50元優惠券，購票時以LINE Pay結帳即可立即折抵。