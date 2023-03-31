房市震盪，但買賣房屋並非只有「地段、地段、地段」這件事，更怕入住後才發現遇到惡鄰居、買到漏水屋，要聽懂那些似是而非的銷售話術，才能避免誤踩地雷買到增值好房。

近期由從業超過12年、有底氣只接專任約的超級房仲業務陳泰源推出新書「這個房仲太狠了！揭開買、賣、租屋秘辛，教你躲過黑心建商坑殺陷阱」，公開分享他的帶看日記，內容要讓你學到最實用的房產知識。

此外，從買屋、賣房、租賃、水電修繕、包租代管、老屋改建，一次解決你居住大小問題。其中，更提供獨家成功交易心法，菜鳥房仲想晉升超級業務不可錯過的實用寶典。

由於不動產交易糾紛一籮筐，不只買賣問題多，無殼蝸牛租屋更害怕遇到惡房東。公說公有理、婆說婆有理，不需要追究誰的錯，只要提前避開問題，就能保你「安居樂業」。

陳泰源經手上千間房屋買賣的超級房仲在書中揭露他從業12年的交易心路歷程，讓你搞懂房仲、屋主的銷售話術，很多時候他們沒有惡意欺騙，只是和你「換句話說」，這些套路，連菜鳥房仲都不得不學會。

他舉例，當買家說：「買毛胚屋，還要花錢整修。」房仲會說：「樓上有一間含裝潢的房子在賣，但格局太特殊，買了還得多花一筆拆除費才能裝修，買毛胚屋反而比較划算！」

當買家說：「夾層，會有壓迫感。」房仲會說：「高坪效耶！而且收納規劃的魔術空間頗具巧思，平常少用的雜物統統都可以藏起來。」

所有的屋況缺點，房仲都有一套相對應的說詞，並訓練到零時差地回答：其實它是優點，以便成功說服你出價。別把房仲想得太黑心，你認為的缺點，可能是別人想要的優點，但如果腦袋不夠清楚，當下很容易被洗腦成功，買了沒那麼喜歡的房子。

陳泰源自2010年7月踏入不動產仲介買賣及租賃業至今，養成撰寫帶看日記的習慣，文字裡帶有同理心的敘述及真誠的建議，深受廣大讀者肯定。其中，更靠著個人品牌的長久經營與高頻率媒體曝光的累積，成功被動吸引客戶，轉型為只接獨家委託的超級業務，於是有了「專任約房仲作家」稱號。

陳泰源強調，從事房仲以來，一路看過、遇過各種和房子相關的糾紛，期許自己做好榜樣、發揮善良影響力，希望未來有機會踏入體制內，推動全國專任約制度。願台灣的房仲業能像國外一樣，付出皆必有回收。

陳泰源強調，這本書是描述在沒有倚靠大公司品牌加持的背景下，如何透過「經營個人品牌」，進而轉型為「專任約房仲」的作業模式，比較著重在與客戶之間的互動，以及增進自身的服務品質。當然，關於不動產的法律與知識，肯定也是必要且有補充在書中的。

另外，由於2022年7月起，內政部擴大住宅租金補貼方案，預算高達300億元，堪稱歷史之最。同時，處於高點的台灣房市，因為美國鷹式升息導致資金退潮而正在反轉向下修正當中，「買不如租」的現象愈趨明顯，原本看似剛性需求的買家，極有可能從2023年起紛紛觀望並轉往租賃市場，因此可以預判，未來幾年的租賃糾紛案件，必有增加。所以，本書針對「租屋」主題的占比，會略高一些，很適合廣大的房東與租屋族群們閱讀，也期許房仲同業及租賃服務業者們，都能從本書中得到收穫，增進服務細膩度，一起為降低租屋糾紛盡一份力。