國銀主管分析，台股經過矽谷銀行及瑞士信貸等等利空的強力襲擊，仍不畏利空，且已經站上去年熊市反彈二分之一的壓力15,624點，來到15,868點，後續有機會挑戰16,000點，以指數來看，國安基金沒有硬要留在場中的理由，且若有任何風吹草動，需要國安基金再次進場時，國安基金可隨時召開臨時會決定再進場。

不過，可能留在場中的原因只剩擔心市場仍有變數，且接下來可能會出現一段時間全球經濟衰退的「軟著陸」，因此為了安定民心，維持股民信心，仍有可能繼續留在場中。