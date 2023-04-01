民眾黨3月31日發布黨主席柯文哲27日在黨公職共識營演講的精華影片，柯文哲狠批民進黨利用，拿到2016年政權後就過河拆橋、狡兔死走狗烹，哪裡是他背叛什麼，從今天起不讓敵軍脫離戰場，遇到副總統賴清德就問說「你是台獨金孫，請問你要怎麼務實推動台獨？」

柯文哲怒批，最近民進黨抹紅他，從現在開始，只要民進黨敢再講這個問題，他就強力回擊，「是你民進黨背叛台灣人民，我哪個地方做不對？」牆壁上寫清廉、勤政、愛鄉土，結果有清廉勤政嗎？一群貪官汙吏。

柯文哲指出，2014年民進黨幫助他的時候，口號是推倒藍綠的高牆，但民進黨利用他，2016年拿到政權以後，這就是過河拆橋、狡兔死走狗烹不是嗎？哪裡是他背叛什麼，民進黨利用他達到政治目的後，就把他幹掉。

他也說，「以後我們不是九二共識，我們叫九六共識」，在台灣真正只有「九六共識」，沒有九二共識，1996年台灣第一次直選總統，從那天開始，台灣人開始有主體性的概念，而且這每4年每投一次票，「我是台灣人」的概念就越來越強。

柯文哲說，因為統獨卡在那裡，我們已經達到台灣自主性，可是現階段我們要解決的是民生問題，缺水、缺電、缺風，勞健保要破產，這才是這個階段要解決的。

他認為，2000年以後，台灣政治上唯一的KPI就是每2年一次的選舉，短期的選舉，因為政黨輪替，大家都沒有辦法想很久以後的事，文官制度破壞、沒有長期規畫，每次民進黨跟他講，「選不上什麼理想都沒有用」，這句話有對的地方，也有錯的地方，是的確的事情，但錯的地方是從此大家都短線操作。

柯文哲再嗆，從今天起不可以讓民進黨大搖大擺的脫離戰場，遇到賴清德就問說，「你是台獨金孫，請問你要怎麼務實推動台獨，你的和平保台，跟蔡英文的抗中保台，哪個地方不一樣？」他們現在講話都很自然，但從今天起，不讓敵軍脫離戰場。