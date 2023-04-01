與親友團聚時需要美食助興，生氣沮喪時更需要美食安慰。不過，美國佛州大學科學家提醒大家注意，冰淇淋、漢堡可不能吃太多，否則恐怕會觸發躁鬱、焦慮與其他情緒失調症狀，這些症狀的治療效果也會因為攝取過多漢堡、冰淇淋而受到抑制。這項研究成果已發表於《科學》（Science）期刊。

《紐約郵報》報導，這項研究的第一作者、美國佛州大學神經科學教授馬特米亞諾夫（Kirill Martemyanov）說明，肉類、乳製品等食物富含甘胺酸（glycine），這種胺基酸會延遲訊號送往大腦的速度。進食時若能排除這類食物，也許能夠讓治療用的藥物更有效果。

他表示，治療憂鬱症的藥物種類有限，大多數必須服藥好幾個星期方可見效，「治療這類病症實在需要更新、更好的選擇」。

據美國國家心理衛生研究院（National Institute of Mental Health）估計，全美2020年多達2100萬成年人罹患嚴重憂鬱症。英國西南通訊社曾報導，美國每年與憂鬱症治療有關的醫療支出達3260億美元。

佛州大學上述研究進展，也許能為催生更快見效的憂鬱症治療藥物提供一份力量。

馬特米亞諾夫表示，他的研究團隊在這方面已投注多年心力，「15年前，我們發現一種蛋白質的結合體，從而引導我們發現這個新的受體，團隊最近這段時間一直在解析受體結構」。

2018年一項研究發現名為GPR158的受體，與老鼠因壓力而產生的憂鬱症狀有關。如果實驗老鼠並無帶有GPR158受體的基因，牠們因應壓力的能力比較好。

相關研究在2021年又有突破。馬特米亞諾夫的團隊解析出GPR158的結構，並且發現這個受體比較像是細菌而非人體細胞，「在我們一窺其結構之前，根本完全搞錯對象。它其實是胺基酸受體，數量才20個，研究團隊立刻篩查，最後只有一種胺基酸能與它完美結合，那就是甘胺酸」。

甘胺酸在市面上常以營養補充劑的形式販售，號稱能改善情緒、促進睡眠。西南新聞社稱，依細胞的種類，甘胺酸能發送減緩或誘發的訊號。馬特米亞諾夫說：「學界非常需要為憂鬱症找出新的治療方法。倘若我們能針對這個需求提出特定成果，那麼也許會有所助益。我們持續努力中。」