觀察第一季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過一成，其中股票代號00919的群益台灣精選高息ETF上漲15.52％表現居冠，其他依序分別為大華優利高填息30ETF 12.87％、富邦特選高股息30ETF 12.7％、元大高股息11.93％、富邦臺灣優質高息11.56％、元大台灣高息低波8.99％、凱基優選高股息30ETF 7.71％、國泰永續高股息7.24％、復華富時高息低波5.41％、國泰股利精選30ETF 2.24％、永豐優息存股0.84％。

財富管理業者表示，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，展望第二季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6,000元現金所刺激的超額消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。

此外，橫空出世的ChatGPT亦引發電子股的投資熱潮。因此，ChatGPT長線題材以及具有高息護體的電子族群可望持續帶動大盤表現。至於食品、觀光由短期效應所帶動的話題性投資，則須慎防交易量過大的過熱風險。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議需拉長分批買進的時間點至少至今年配息完成後。

整體而言，因為今年國際資金緊縮的情況無扭轉的跡象下，預期仍以內資買盤為主。因此，可以聚焦在電子、高息為主的次族群，執行逢低單筆買進，以及定期定額的方式操作。