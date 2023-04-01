太驚悚！嘉義一名男子2年前喝完酒後，竟用螺絲起子破壞女鄰居住處門鎖，強行闖入對其猥褻性侵，幸虧女鄰居強力反抗，才沒有讓對方得逞。法院審理後，判決結果在近日曝光。

判決書指出，男子長期因酒精濫用問題，而引發妄想症，導致辨識行為能力降低，他在2021年9月11日晚上10點左右飲酒完，竟脫光衣服前往女鄰居住處，用螺絲起子破壞門鎖，再非法入侵強行摟抱女鄰居，脫去對方衣物手來腳來，但女鄰居強烈反抗，因此最後沒有得逞。

法院審理發現，男子多次因精神疾病在醫院治療，而且自2017年起，多次因未喝酒，導致妄想精神疾病，就醫短則不到10天，長的話可能要2個月。此外，男子供稱，他沒有辦法控制情緒，自2018年開始就有憂鬱症和幻聽，持續在吃藥，犯案前幾天都還在住院，案發後又回去住院。

男子患有精神疾病，多次就醫治療。（示意圖／翻攝自pexels）

根據健保個人就醫紀錄，男子確實因病住院，可見所言不假，法官認定他心理狀況有可能異常，在案發時對於行為的辨識能力，恐因精神障礙或心智缺陷受影響。於是，請醫院進行精神鑑定，發現男子長期在身心科門診，也有多次住院紀錄，因為和前妻離婚受到打擊，情緒激動出現破壞暴力行為，後來又開始酗酒，酒後常會砸家裡物品，多次自傷行為而就醫入院。

法官認為，男子有妨害性自主前科，卻仍為逞一己私慾，趁女鄰居獨居犯案，不尊重對方身體、居住安全及性自主權，也使得女鄰居現在回家都會害怕，們都不敢開，顯然造成嚴重心理壓力和負擔，加上犯案後警詢否認犯行，直到開庭才坦白認罪，最後判處其3年有期徒刑，並於執行完畢後監護5年，可上訴。

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