想要欣賞五彩繽紛的海芋花海，就到大園溪海休閒農業區！即日起至4/16，「2023桃園彩色海芋季」於大園溪海休閒農業區盛大展開，不僅有數大壯觀的8萬株海芋花，還有充滿設計巧思的裝置藝術與熱鬧歡騰的踩街遊行活動，歡迎前來徜徉於紅、黃、橙等色彩斑斕花海中，在這裡遇見專屬自己的綺麗美景。

辦理多年的桃園彩色海芋季，每年的繁盛花況皆吸引許多遊客前來觀賞，今年以「綺芋」作為主題，從「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」3大主軸出發，配合可愛吸睛的海芋花精靈，演繹出人生中的5種相遇。占地5.7萬頃的活動區域，共種植8萬株彩色海芋、2萬株百合與香水百合，以及波斯菊等多種在地草花，數量為歷年之冠，帶給大家滿滿的視覺饗宴。

成片海芋映入眼簾，在優雅美麗的海芋花海中拍照、打卡，享受一個愜意的下午。（圖／桃園市政府提供）

不僅有美麗的花田，活動現場更融入「御守」、「祈緣」等創作理念，設置6件大型裝置藝術，主花區的「青鳥。芋守」，以草花排列出身軀與大片翅膀，象徵幸福的青鳥啣著御守，代表對緣分的祝福；而結合許願水池設計的「綺。芋」，透過高低旋繞花朵外觀與色彩噴泉，傳遞對未來的各種祈願。

在花朵簇擁的同時，活動現場也充滿遊樂元素，「花精靈遊街演出」由5位花精靈與小夥伴們嬉戲遊行，邀請遊客一同享樂，假日還有系列音樂會、街頭藝人表演與DIY體驗課程等。此外，活動更推出「智慧農業實境解謎」，透過官方LINE帳號來場闖關體驗，完成後還能兌換抽獎券，有機會抽中手機與遊戲主機等大獎！另外全區也有電子集章活動，下載APP後聆聽智慧語音導覽，蒐集完畢就能獲得精美紀念小禮。

海芋將在彩色海芋季活動結束後回收種球保存，待第三年復育後重新回歸展區綻放美麗花朵。（圖／桃園市政府提供）

海芋季場地周邊進行交通管制，建議民眾多加利用公共大眾運輸前往，活動期間每日8時30分至17時30分，可從桃園高鐵站搭乘經文智停車場至活動會場的免費接駁車，區內接駁車則可往返活動現場與功學社、陽程科技與月桃等站；另外，會場亦開放文智停車場與假日的功學社單車安全體驗館免費停車，開車民眾可停車後搭乘接駁車前往會場。更多資訊請上「桃園彩色海芋季」活動官網與臉書粉專查詢。