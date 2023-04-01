央行已連5次升息，多數房貸族利率跨越2％大關，房貸壓力變得越來越重，有一名網友表示，他看到一篇文章，一名男子分享看到公司的中年同事被資遣後，決定要「早點揹房貸」買下要價千萬元的房子，讓原PO開始思考揹房貸到底早一點好？還是晚一點也無妨？PO文一出引發討論。

原PO在Mobile 01論壇發文表示，有一名男子分享，因為2年前看到中年同事被資遣，毅然入手千萬房，該名男子思考房貸揹30年，自己繳清貸款時還不到60歲，若更晚買房，一旦未來還款能力出現巨變，自己要承受的風險就更大。

但原PO進一步指出，雖然大眾普遍認為剛性需求買房當然越早買越好，但如果太早買，也會為了房貸犧牲掉很多娛樂預算以及生活品質，他認為，如果晚點買房，薪水可能比年輕時候穩定，到時再揹房貸也不會是太大的壓力。

網友看法兩極，有網友直言，「問題不在於何時要揹房貸，而是你何時有能力貸房貸」、「早揹、晚揹房貸取決於你的年齡、薪資、工作以及其他資產」、「如果是連買房能力都沒有的話，租金因素也可能讓人犧牲掉很多娛樂預算和生活品質」、「基本上60歲之後要貸款，銀行基本上就要你提出擔保與財力證明，結論就是如果你有錢，老了要貸款也是沒問題。」

也有網友建議應該早點買房，「你先看過去30年房價，當然是越早買越好，再來房貸一定是越年輕條件越好」、「如果有能力的話，當然是早點揹房貸好」。