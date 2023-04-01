民主國家如何在合法且不違背人民意願的前提下，強迫擁有龐大用戶卻有國安疑慮的企業轉型？

美國國會對TikTok的聽證會與接續的立法，展現了最佳範例。

任何一個國家的政治領袖，對於不受控制的媒體平台都深懷戒心。極權國家如此，民主國家也是有志一同。

3月23日，美國眾議院能源與商務委員會召喚TikTok（海外版抖音）執行長周受資，進行了與公審相去不遠的聽證會。

它讓美國兩黨議員罕見團結

共和與民主兩黨議員排隊輪番「火烤」周受資，長達5個小時的聽證會，沒有一位站在周受資那一邊。在紅（共和黨）藍（民主黨）分裂對決的國會山莊，「禁抖音」（TikTok Ban）成為極為罕見的兩黨共識，德州眾議員普拉格（August Pfluger）的說法更戲劇化，他說：「除了你以外，只有普丁能夠讓（意見分歧的）兩黨議員團結起來。」

周受資當然沒有乖乖就範，他在國會裡面慘遭燒烤，但是聽證會場外，TikTok發動了陸海空三軍鋪天蓋地的反擊。TikTok光是在美國就有1億5千萬名活躍用戶，多位擁有數百萬追隨者的「創作者」即時製作了嘲諷國會議員的短影片，瞬間獲得巨量的點閱與按讚。在國會山莊裡面，禁抖音是兩黨共識，在國會山莊外的TikTok支持者也迅速集結，支持的聲浪甚至飄洋過海，連台灣的TikTok流量也瞬間大增。

美國聯邦政府發動「禁抖音」，從川普總統在2020年簽署強迫TikTok出售股權的總統令起算，至今第3年了，但是TikTok 用戶數不斷成長，流量與創作者的收入成指數型增長，此次把周受資叫到議會質詢，反而助長TikTok的流量。

海外版抖音TikTok可以從2018年8月，中國母公司字節跳動併購美國Musical.ly公司，轉換成以美國TikTok為主體的獨立海外公司起算，至今4年多，在蘋果iOS系統與Google Play商店累計了4億次下載，光是美國就有1億5千萬活躍用戶（美國人口3億3千萬人），而且來自TikTok的營收高達5億美元，是臉書的4倍、IG的90倍，僅次於YouTube的12億美元。

中國牢牢掌控它的股權

面對這場歷史性的聽證會，TikTok斥資數百萬美元聘請政治公關公司規畫全方位反擊戰，在聽證會舉行之前發出正式聲明稿、影片，在華府的媒體鋪天蓋地刊登廣告，還發動支持TikTok的眾議員在國會外演說，背後有多位群眾手持字牌高喊口號。

周受資在聽證會裡一面採取攻勢，展現1億5千萬用戶的實力，一面傳達防禦的訊息，反覆聲明：「讓我明確表示，字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即使有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

周受資手中最大的籌碼，就是與甲骨文公司（Oracle）合作的「德州專案」（Project Texas）。這個預算規模高達15億美元的資訊安全方案，預計在今年年底完成，將所有美國用戶的數據儲存在甲骨文的伺服器，允許美國政府資安單位定期審查，還設立了三人的獨立監督委員會。TikTok強調，美國用戶的數據在美國的土地上受美國公司（甲骨文）管理，並且接受美國政府監督。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）