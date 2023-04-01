拜登政府拉攏日本、荷蘭對大陸半導體設備出口「卡脖子」；對此，中國駐荷蘭大使談踐受訪時表示，中方正盡最大努力與荷蘭溝通，希望荷方不要執行相關協定，而此事會對雙方經貿產生負面影響，盼荷方「保持清醒認識」，但又警告「中方不會忍氣吞聲」。

對於荷蘭政府限制半導體設備出口中國，中國駐荷蘭大使談踐接受荷蘭《金融日報》訪問時提到，「我們希望荷蘭不要採取這些措施，但這並不意味著我們會吞下苦果；如果造成損害，那麼我們也會採取行動維護自身利益。」

談踐指出，美國及其盟友的這種做法違反國際貿易規則、市場原則，破壞全球產業鍊和供應鏈穩定，不利於全球增長或全球經濟復甦。中方立場很明確，堅決反對這種行為。一旦有關措施實施的話，將給中荷經貿合作和雙邊關係帶來負面影響。

「荷方出口限制正在從EUV擴展到DUV」，談踐說，中方正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望他們不會採取這些措施。中方已經做了很多努力來防止這種情況發生。

談踐被問及，荷蘭政府擔心ASML的設備可能被用來提升軍事能力，威脅到西方國家。

他強調，DUV光刻機不是最先進的，不要泛化國家安全的概念，但美國意圖打壓中國的高科技產業，污衊華為監視監聽，卻拿不出任何證據。反觀，美國一直在對歐洲國家搞監視監聽，卻很少被報導，這就是雙重標準。

談踐認為，出口限制不符合中國、荷蘭的利益，也不符合ASML的利益，他希望荷方考慮清楚這樣做的後果，但他不推測下步做什麼。