失智症造成患者語言、記憶力等功能衰退，醫學界雖然已經研發可以改善症狀的藥物，但距離根治疾病還是有一段距離。而根據美國有線新聞網CNN報導，精神科醫師鮑威爾（Tia Powell）等專家指出，透過日常生活中「1不3要」的非藥物療法，可以有效減緩、甚至預防失智症發展。

█ 別當電視老人

看電視可以增廣見聞，然而不少長者整天待在電視機前，長時間下來活動量不足，反而容易導致腦部退化。可以試著安排一些戶外活動，或邀請朋友到家裡聚會，增加與他人的往來交流，讓大腦「動起來」。

█ 養成運動習慣

運動可以保護大腦的認知功能，而且建議從中年就開始養成習慣。專家推薦，跳「社交舞」的好處尤其顯著，一方面活動筋骨，同時透過記憶舞步來增強記憶力。

█ 善用工具「護智」

隨著年齡增長，身體功能逐漸衰退，不少人會因為怕麻煩，或想要顧及顏面而拒絕使用輔具，就此失去與他人保持互動的機會。以重聽者為例，他們往往因為聽不清楚，造成溝通困難，很容易變得自我封閉，這時候就需要助聽器作為橋樑。只要善用工具，近4成失智症都能預防。

█ 活到老，學到老

「知能存款（cognitive reserve）」指的是大腦的彈性、即興發揮和克服困難的能力。存款愈高的人，愈不容易罹患失智症。學習「新事物」是增加大腦存款的有效方式，但這不代表每個長者都要會玩數獨。每一個人都有自己喜愛的領域，不論是上烹飪課、演奏樂器，還是學習一個新語言，固定讓大腦接受「刺激」是絕對必要的事。隨時讓自己保持「新鮮」，絕對是邁入老年的不二法門！