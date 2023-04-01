1999年921大地震重創南投縣信義鄉，影響部份學生無心亦無力繼續升學，為了讓他們能夠安心銜接學業，信義房屋於2000年成立「信義至善獎助學金」，連續23年支持南投信義鄉的國中、國小學生，至今已有5658位學童曾獲得獎助學金支持，獲獎學生表示，「信義房屋是真正的朋友，希望自己未來也能成為他人的太陽。」

信義房屋秘書菁英會日前至南投縣立同富國民中學進行「信義房屋至善獎助學金頒獎典禮」並擔任志工，親手致贈獎狀與禮物嘉勉表現優異的學生。同富國中也準備了原民舞蹈表演，同富國中校長石啟佑表示，原住民歌謠社是學校重要的文化資產，學校特聘的指導教師為信義鄉在地布農族人金惠玲，在教師熱情的教學之下，學生們在社團時間投入舞蹈練習。

同富國中的史千毅同學代表獲獎學生致詞，感謝信義至善獎助學金這三年來在國中生涯幫助他渡過困難的時刻，讓他能夠持續心無旁騖的學習，也很感謝學校的關心，因為有了信義房屋的支持與鼓勵，也學會了感恩，「信義房屋是真正的朋友也是溫暖的太陽，也期許未來的自己能成為別人的太陽。」

曾參加三年志工活動的信義房屋文湖國小店秘書高珮凌感動的說，這次參加志工活動感受很深刻，特別是看到許多小朋友寫給信義房屋的感謝信，對同仁來說只是手心向下幫忙，但是對小朋友的正面影響可能是一輩子，希望不只信義房屋，拋磚引玉讓更多民眾一起長期付出關懷與幫助，讓偏鄉學童能完成求學的夢想，同時也鼓勵小朋友們迎接人生的每一場挑戰，克服萬難。

在疫情趨緩後，信義房屋逐漸恢復舉辦實體志工服務活動，參與志工服務的同仁們皆表示，很開心這次能夠有機會參加志工活動，雖然信義鄉地理位置較為偏遠，相對較難取得資源，但是感受到學校教職員們都相當積極發展特色教育，也在看到學生們親手繪製的感謝卡片時，深切體會到付出和服務的意義，也期待未來能夠持續為社會貢獻一己之力。