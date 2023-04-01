臉書假冒名人詐騙事件相當猖獗，繼作家吳淡如、資深媒體人于美人等人之後，資深媒體人陳鳳馨也成了受害人，讓國民黨立委王鴻薇痛批，蔡政府去年成立了打詐國家隊，詐騙案卻越打越多，「政府沒有作為，讓台灣真的成為了詐騙之島」。

王鴻薇昨（3月31日）在臉書發文表示，去年7月時任行政院長蘇貞昌宣布投入14億元，成立「打詐國家隊」，但結果卻讓人不忍直視，根據刑事局統計近5年民眾報案紀錄，去年網路詐欺案件數是歷史新高（6984件），網路詐欺被害人數成長43%，網路詐欺損失金額成長46%，「這種國家隊，說是全線潰敗，真的完全不為過」。

王鴻薇痛批，詐騙集團的囂張跋扈沒有上限，就連名人都拿他們沒辦法，這些名人的名字被詐團盜用成立社團，卻無法可管，政府沒有作為，讓台灣真的成為了詐騙之島，「連謝金河都說『當Line、臉書成詐騙溫床，國家走向毀滅』這樣的重話」。

王鴻薇指出，陳鳳馨提到詐騙集團冒用她的名義，在臉書上進行宣傳，但卻因為臉書的搜尋機制，被害者就算得知被冒名，也搜尋不到該詐騙頁面，更無法向臉書檢舉。王鴻薇也喊話蔡政府，其成立打詐國家隊，詐騙案卻越打越多，政府應要儘快找社群平台業者，建立完善的機制，不能再讓詐騙集團如此囂張。