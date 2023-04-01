南韓經紀公司龍頭SM娛樂創辦人李秀滿，日前跟姪子李成洙爆發經營權之戰，本想聯手HYBE公司老闆房時赫試圖奪回經營權，卻不幸落敗，今(31)日是第28次定期股東大會，他並未如風聲所言出席，卻發表一篇立場聲明：「以我的名字創立的SM娛樂將結束一個時代。」

李秀滿曾是歌手出身，他在聲明裡引用多年前創作的《幸福》一曲的歌詞：「愛和恨的一切，都裝作沒看見不去理會，把過去的日子當作困難，今天也幸福地度過」，並解釋這應能代表他在SM的整段過程。李秀滿接著說：「我總在做夢」，新夢想就是「Kwangya(曠野)」，進展卻不順利：「有些人惡意歪曲和指責」，不過他仍對未來充滿期許，「一如既往，我走向未來，現在KPOP應該超越KPOP，蛻變成一種全球性的音樂。」

李秀滿接著說道：「世界共同的音樂是技術和音樂的融合」，為的是替世界做出貢獻，並提到決定出售股票給Hybe房時赫時，「正是因為雙方想攜手將KPOP推向全世界。」

最後他提到有媒體收到消息稱「我會出席股東會」並非事實，他現在人在國外，沉浸在全球的音樂之中，最後李秀滿提到有機會盼能再跟大家見面。