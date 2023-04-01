房客是國際天后是什麼感覺？2023超級盃舉行活動期間，美國一名男子原本對出租房屋猶豫不決，直到有一名神秘客出50萬美元的高價租一周，他便一口答應下來，事後才發現這位房客竟然是登超級盃中場秀表演的流行天后蕾哈娜。

已經6年沒出新專輯、4年沒公開出演，蕾哈娜登上超級盃中場秀讓全球歌迷為之瘋狂。此前有報導指出，蕾哈娜在天堂谷附近砸了約50萬美元（約1525萬新台幣）租下別墅，每晚約8.5萬美元（約260萬新台幣）。

華爾街日報報導，這間別墅的屋主是網路安全專家斯派羅（Spyro Malaspinas），他在2022年以730萬美元買下這間5房別墅，約6400平方英尺。

報導稱，超級盃吸引龐大的遊客，為當地帶來可觀的經濟效益，活動舉行期間，周邊住宿價格大幅上漲，鄰近體育場的鳳凰城街區平均一晚就要600美元，且還僅是普通旅館，而非斯派羅的豪華別墅。

斯派羅的別墅收到不少更驚人的報價，但他卻對此興趣缺缺，坦言「不想當房地產大亨」。但一間物業管理公司告訴斯派羅，有人出價50萬美元租別墅一周，面對如此鉅額報價，他同意了。

這是一筆無法拒絕的天價，斯派羅說，這筆錢夠支付兩年的房貸，他不介意為了50萬美元搬出去住。

而更令人驚訝的是，斯派羅同意出租後，竟發現這位豪擲千金的神祕房客，竟是即將登上超級盃中場秀表演的天后蕾哈娜，對此他十分驚訝，也把消息告訴13歲的女兒，他說「女兒知道後非常的激動」。

斯派羅說，自從蕾哈娜住了之後，都還沒搬回家住，他還沒想好下一步計畫是什麼，因為有許多人開出很「瘋狂的價位」跟他收購別墅。