33歲好萊塢新星強納森梅傑斯(Jonathan Majors)，今年才因出演漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的反派角色「征服者康」，準備嶄露頭角，未料日前驚傳他在紐約曼哈頓被捕，理由是涉嫌家暴女友，事件延燒5日，強納森梅傑斯的律師3月30日向外媒曬出3則與女友的簡訊，可見女方寫道：「我否認對你的任何指控」，還將衝突的原因歸咎於自己：「這是我試圖搶你手機造成的」。

上周紐約警察局接到一通切爾西街區的報案電話，一名30歲女性指控強納森梅傑斯在公寓毆打她，警方趕到後，隨即將強納森梅傑斯逮捕歸案，至於女方則因頭、頸兩個部位均有受傷，被緊急送到醫院治療。當時，強納森梅傑斯的律師火速澄清：「他沒做錯任何事，有證據能證明他才是口角衝突的受害者。」

而律師30日再度對外發聲，他曬出把女方姓名遮住的三則對話簡訊，可見女方對強納森梅傑說：「我愛你」，並表示很抱歉讓強納森陷入這樣的局面，但她會幫忙解決問題，「我告訴警察這是因為我想搶走你的手機發生的，也在讀過勒頸的案件紀錄後，否認有這件事」，更提到報案電話的由來，「是因為我那時昏倒了，而你只是基於我的伴侶，擔憂我的狀況。」

律師Priya Chaudry對此解釋，其實強納森梅傑斯聲稱才是報警的人，之所以被逮捕是因為「紐約警察局遇到特定情況，必須按照既定程序處理」，他更強調：「女方否認當事人對她做的任何事情，並證實了當事人是基於她的精神狀況而報案。」

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