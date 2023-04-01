拜登這週正展開「投資美國」（Invest in America）之旅，展現歡迎外資企業投資美國的風範。不過華府智庫加圖研究所（Cato Institute）專文分析，自拜登政府上任以來，不管是對中國大陸的晶片產業的制裁還是對俄國發起戰爭的各種制裁，美國對國內產業的保護主義（Protectionism）政策持續增加，包括許多旨在限制外國企業進入美國市場的措施，例如對鋼鐵和鋁產品的進口關稅、國內產品優先採購政策等，這些措施可能會令外國投資者對美國產生疑慮，抑制他們的投資熱情。這跟拜登政府殷殷期盼的「投資美國」非常抵觸。

據加圖研究所31日專文分析，總統拜登政府剛展開的「投資美國之旅」計劃旨在鼓勵外國企業增加對美國的投資，然而，該計劃措施中的保護主義政策卻可能適得其反。

文中談到，保護主義政策的出現反映了拜登政府對於貿易政策的一些錯誤看法。拜登政府認為將產業保護起來可以促進國內經濟增長，但這種做法實際上會阻礙創新和競爭力的提高。此外，保護主義政策還可能會引發其他國家的報復行動，並最終導致全球貿易體系的崩潰。

分析也談到，拜登政府應該採取更多的積極措施來吸引外國投資，而不是採取保護主義措施。例如，應該通過降低企業稅率和簡化企業營商環境等方式，創造更有吸引力的投資環境拜登政府應該在全球范圍內進一步推動自由貿易，加強與其他國家的貿易關係，這樣有利於促進全球經濟的發展。

當前的過度的保護主義政策可能會阻礙外國投資，進而影響美國經濟的發展。相反，採取積極措施吸引外國投資和推動全球自由貿易，才是實現經濟增長的方式。