藝人楊皓崴接連主演《天之驕女》、《一家團圓》等本土劇，憑藉俊俏外貌和生動自然的演技，逐漸打開知名度。最近他返回高雄老家，於駁二特區慢跑，沒想到被地上的突出物絆倒，好在僅是膝蓋出現擦傷，為此楊皓崴特意PO文提醒民眾小心：「現場沒有設置告示牌與三角錐」，盼望別再有人受傷。

楊皓崴30日上午穿著白衣配上黑色短褲，在高雄駁二特區慢跑，不料卻在轉角處出了事，他描述跌倒的過程：「遇到『地雷』絆倒翻了一圈，跌個狗吃屎」，好在查看後，確認僅是膝蓋有些許擦傷，而非臉在地上摩擦。而透過這件事，他找出一個問題是，現場沒有設置告示牌與三角錐，告知市民地上有突起物，在駁二特區有許多長者的情況之下，恐怕很容易受傷。

楊皓崴認為突起物可能讓民眾受傷。(圖/楊皓崴 FB)

楊皓崴也在留言區以一支特寫突起物的影片說明：「電線管路這樣暴露一段在地上不易看見，觀光熱區人來來去去也沒設置警示牌」，也轉述目睹他跌倒過程的老人說法：「如果是他(我)們這樣飛出去摔倒應該就OX⋯」，因此他呼籲高雄市府儘快改善，並提醒大家路跑時，務必小心謹慎。

貼文曝光後，粉絲們湧入留言區關心：「哥太不小心了，記得擦藥」、「人沒事，平安最重要的是～不要給父母家人擔心」、「哇！見血了，小心哦」，另有人幽默說道：「幸好 不是臉朝地」，釣出楊皓崴本人親回：「 笑死，真是好加在」，還有人提議：「早日康復，可以申請國賠哈哈哈」，他也認真回覆：「哈哈，是不用浪費社會資源啦。」