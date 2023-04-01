巴西左派總統魯拉自1月上任以來，一直尋求拉近與其最大貿易夥伴中國間的關係。

77歲的魯拉原定25日啟程，但日前就醫檢查時被診斷出罹患輕度肺炎，因而取消訪中行程。

巴西總統府發言人向法新社確認新的訪問行程日期，表示確切議程仍在最後確定中。

魯拉最初議程包括與中國國家主席習近平會面，由於魯拉延後訪中，中巴高層商業論壇在沒有他的情況下已在本週舉行。

魯拉持續加強與歐洲領袖和美國總統拜登間關係，2月時前往華府拜會。（譯者：徐睿承）1120401