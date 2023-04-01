溫妮分享新歌創作靈感。（溫妮工作室提供）

溫妮WINNI近來自掏腰包發行第二張個人創作 EP《溫式花朵》。她先前拼盡全力投入創作，連周邊設計都親力親為參與，釋出首波主打單曲〈不想努力〉由生活經驗出發，在馬不停蹄的工作行程中，某天早上因為太過疲累而起不了床，產生了「不想努力」的念頭，而激發了這次的創作靈感。

一向很正能量的溫妮坦言：「身兼許多身份要轉換偶爾會有小錯亂，像是以歌手身份參加演出活動，跟主持人聊天的時候忍不住會回到主持狀態，也同時有很多不同類型的工作要處理。不過對我來說，睡覺就是消化負面情緒最好的方法，無論發生什麼事睡一覺就沒事了，隔天恢復元氣後用創作來療癒自己。」

在籌備 EP 與迷你巡迴期間，溫妮也陸續去了許多國家工作，雖然總是工作滿檔，但她依舊能忙裡偷閒找到體驗當地生活的方式，像是挑戰在語言不通的日本剪頭髮，讓新鮮的體驗刺激創作靈感。

溫妮也分享很期待接下來能讓自己的作品被更多海外樂迷聽見，先前在香港迪士尼工作時，因事先透露自己會繼續待在當地，便有香港的粉絲特地帶了溫妮的專輯《問題少女》來找她簽名，「她很開心地告訴我要繼續加油，會一直支持我，當下心情真的很感動！」溫妮補充：「這樣的回饋，給了我很大的動力，我會繼續加油。」