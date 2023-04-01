因應蛋荒，農委會陸續引進多國雞蛋，在量販通路販售，超商也能買到進口蛋。根據《中時新聞網》針對「大家有感不缺蛋了嗎？」所進行的網路民調，達59％的網友表示「沒有，我下班去買已經賣光光ＱＱ」。

根據YouTube頻道《中時新聞網》3月31日起，針對「大家有感不缺蛋了嗎？」進行的網路民調，截至1日早上5時，已有1萬1000人參與投票，有59％的網友表示「沒有，我下班去買已經賣光光ＱＱ」；16％表示「有啊，要多少買多少」；15％表示「真的沒有這麼想要吃蛋啦」；11％表示「還好，只能買一盒」。

網友紛紛表示，「還是要排隊，限定10顆」、「超商依然買不到，但是私下賣的變多了，今天超市蛋買不到，去買路邊的，平均一顆9.5元」、「還是限購」、「比以前貴太多，而且下個月電費漲，房東立刻就要漲電費。這個政府真的是夠了，不知民間疾苦」。

也有網友認為，「南部感覺還好」、「有蛋，蛋很貴，不買」、「早餐店還吃得到蛋餅，其他普通商店最近幾周缺蛋」。