跡象顯示通貨膨脹趨於緩和，加上投資人對銀行業不穩定的疑慮減輕，美股今天上漲，季線收高。

道瓊工業指數終場上漲415.12點，或1.26%，收在33274.15點。

標準普爾500指數上漲58.48點，或1.44%，收在4109.31點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲208.44點，或1.74%，收在12221.91點。

費城半導體指數上漲22.605點，或0.70%，收在3230.864點。（譯者：徐睿承）1120401