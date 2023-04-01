剛踏入4月不平靜！1日凌晨連續發生2起地震，先是4點整屏東規模4.3地震，2分鐘後，也就是4點2分，苗栗發生規模4.2地震，不少民眾半夜驚醒，直呼超可怕。
凌晨4點整，屏東縣三地門鄉發生規模4.3地震，深度16.9公里，最大震度屏東、台南2級；嘉義、花東、南投、雲林與彰化1級。
凌晨4點2分，苗栗縣泰安鄉發生規模4.2地震，深度僅2.7公里，最大震度台中、新竹2級；南投、宜蘭、花蓮、彰化、新竹市、雲林1級。
2起地震皆為淺層地震，不少民眾半夜嚇醒報平安，直呼相當可怕。
剛踏入4月不平靜！1日凌晨連續發生2起地震，先是4點整屏東規模4.3地震，2分鐘後，也就是4點2分，苗栗發生規模4.2地震，不少民眾半夜驚醒，直呼超可怕。
凌晨4點整，屏東縣三地門鄉發生規模4.3地震，深度16.9公里，最大震度屏東、台南2級；嘉義、花東、南投、雲林與彰化1級。
凌晨4點2分，苗栗縣泰安鄉發生規模4.2地震，深度僅2.7公里，最大震度台中、新竹2級；南投、宜蘭、花蓮、彰化、新竹市、雲林1級。
2起地震皆為淺層地震，不少民眾半夜嚇醒報平安，直呼相當可怕。
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