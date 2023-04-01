2021年9月美英兩國與澳大利亞就出售核潛艦艇達成協議，將讓澳大利亞成為全球第7個擁有核潛艇的國家。目前能建造核潛艇的國家正是聯合國的5個常任理事國：中美英法俄，另外印度是向俄羅斯租用而非自製。可見核潛艇在國家戰略上不只重要，建造難度也極高。當年若不是毛澤東被赫魯雪夫的倨傲態度激怒，發下豪語「一萬年也要搞出來」，恐怕不知要到何時才能擁有這項具有戰略威懾力量的「國之重器」。

中共目前在役的核潛艇總數有15艘，另外至少有2艘在建造中，其核潛艦總數已僅次於美俄居全球第3。（圖／中新社）

研製核潛艇的構想來自於前中共前中央軍委副主席聶榮臻，1958年他在中國首個核反應堆正常運行後，即向毛澤東建議研製可攜帶導彈的核潛艇，概念上是做為戰略核導彈平台。經過中共軍方與國務院討論後訂下首個絕密核潛艇方案《關於開展研製導彈原子潛艇的報告》，最初代號「07」工程，後因不慎洩漏該工程性質，再改為「09」工程，這也是後來核潛艇型號都以「09」開頭的起因。

聶榮臻（右1)向毛澤東(左1)力主建造核潛艇，做為導彈發射平台。（圖／中新網）

雖然決定打造核潛艇，但研究人員對核潛艦所知極少，也沒有人實際見過。即便是常規的柴油電力潛艦，中國當時也還在研製中。由於中共很多武器的研製都來自於蘇聯的技術，因此首先向來中國援助的蘇聯專家詢問，但這些專家都守口如瓶。中共派出專家團前往蘇聯訪問時，提出參觀核潛艇的要求也到拒絕。研究核潛艇小組也因而被調侃為「三無工程」：無圖紙資料、無專家權威、無外來援助，完全是自己摸著石頭過河。研究人員只好到處找從國外來的資料，拿到一張照片就如獲至寶、反覆琢磨。由於進展太慢，「09工程」被迫調整進度，將首艦交付時間延後4年至1965年。

毛澤東親自向赫魯雪夫提出希望協助中國研製核潛艇的要求，卻遭到赫魯雪夫奚落。（圖／新浪網）

1959年10月，蘇共總書記赫魯雪夫率團訪華，毛澤東在會見時親自向他提出希望協助中國研製核潛艇的要求。赫魯雪夫語氣傲慢地說：「核潛艇技術複雜，價格昂貴，你們搞不了！蘇聯海軍擁有這種戰略武器，同樣可以保衛你們的國土。」他在訪問期間又宣佈將援華的蘇聯專家全數撤回。據稱毛澤東一氣之下，把周恩來、聶榮臻、羅瑞卿等人找來，斬釘截鐵地說：「核潛艇，一萬年也要搞出來！」

毛澤東視察中共海軍建設，積極主張打造核潛艇。（圖／網路）

1960年6月中共完成了《潛艇核動力裝置初步設計》方案，對潛艇核反應堆型與技術參數等有了初步構思，才開始建立研究基地，選址設於四川綿陽。1962年又將核潛艇總體設計組併入新成立的國防部第7研究院，改稱「09」技術室。但隨即遇上毛澤東將武器研發重點轉向原子彈，考慮讓核潛艇研製暫時下馬，但在當時外交部長陳毅以國際形勢觀點堅持繼續研發，總算獲得中共中央的認同而保留了下來，並在1965年成立專責機構，也決定了先研製攻擊核潛艇，再研製導彈核潛艇的順序。

中國首艘核潛艇長征1號1970年舉行下水儀式。（圖／中國軍網）

不料1966年發生「文化大革命」，研究人員要經常面對無休止的政治審查與鬥爭，研製工作受到嚴重干擾。一直到1970年夏天才完成核動力裝置試驗，船體也在遼寧葫蘆島造船廠完工，同年12月26日中國首艘魚雷攻擊核潛艇下水。此後文革如火如荼地進行，首艘核潛艇到1974年才交付給共軍，並命名為「長征1號」，首任艇長為楊璽，中國自此成為世界上第5個擁有核潛艇的國家。

中共尚有未面世的095、096兩型核潛艦，屬於中國的第3代核潛艇，相較於美俄核潛艦技術尚有不小距離，技術差距也逐步在拉近中。 （圖／新華社）

長征1號服役後被定為091型核潛艦，1977年到1990年間又陸續建造4艘，總數達5艘，全數部署於北海艦隊，以青島為母港。首款091核潛艦問題不少，除了武器系統不完備，噪音過大是最為詬病之處，據說只要在福建港口啟動，它的噪音大到連台灣沿海的水下監聽設施都能聽到。091型後來接受幾次重大升級改裝，包括加裝消音瓦以及改良魚雷系統，還增添了水下發射鷹擊-82型反艦飛彈的能力。目前最早的2艘091型已退役，有3艘仍在服役中。

中國首艘核潛艇長征1號已經退役，目前在山東青島的海軍博物館供人參觀。（圖／華西都市報)

在091型之後，中共以擴大的091船體建造了092彈道導彈核潛艦，隨後又有新型的093攻擊核潛艦與094、094A型彈道導彈核潛艇，目前在役的核潛艇總數有15艘，另外至少有2艘在建造中，其核潛艦總數已僅次於美俄居全球第3。已知的訊息是尚有未面世的095、096兩型核潛艦，屬於中國的第3代核潛艇，相較於美俄核潛艦技術尚有不小距離，雖然差距也逐步在拉近中，一段長時間內還很難追趕得上。即便如此，已服役的094A彈道導彈核潛艇搭載的巨浪-3洲際導彈，仍被美國視為有重大威脅的戰略武器。