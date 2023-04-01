毀三觀！香港有一名男子，和小7歲的同母異父妹妹發展出不倫戀，坦承亂倫和非禮等6項罪名，但不知道亂倫犯法。律師求情稱，兄妹倆真心相愛，只是混淆了兄妹知情，法官審理後判他入獄18個月。

根據《香港01》報導，男子1996年出生，母親後來再婚，在2003年生下妹妹。2017年8月某天中午，男子躺在沙發上，當時14歲的妹妹經過，他突然伸手襲胸，後來還表示想要親密行為，到2020年4月，總共發生了3次。繼父發現2人過份親密，超出兄妹關係，要求他搬走。

直到2020年10月，妹妹在學校吸菸及其情緒不穩，她向老師表明和哥哥的關係，事情才東窗事發。男子隔天被捕，他辯稱和妹妹關係很好，當她是「老婆」，曾多次發生關係，更表示知道何謂亂倫，但不知道亂倫犯法，去年3月承諾會認罪，但同年7月答辯當天卻未出現，遭到法庭發出拘捕令逮捕。

律師求情指出，男子和妹妹「真心相愛」，只是愚昧混淆了兄妹之情，才會做出天理不容之事。然而法官卻認為，男子身為哥哥，理應要保護及照顧妹妹，卻趁機侵犯，而且非單一事件，案情嚴重屬加刑因素，但考量男子當時只有21歲，和妹妹年紀相差不算很大，並非利用無知犯案，此外曾在保釋期間潛逃，心生絕望念頭，可見承受壓力之大，雖然是咎由自取，但在判刑時亦會考慮，最後判他入獄18個月。

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