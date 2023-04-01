台南學甲慈濟宮董事長王文宗被指涉指使學甲88槍擊案遭收押，台南地院上個月25日認他涉藏匿人犯、槍砲且逃亡及滅證之虞，裁定羈押禁見，王文宗不服提起抗告，台南高分院昨天下午發回更審，台南地院昨深夜重開羈押庭，今天凌晨准予70萬交保但限制出境。

台南地院指出，檢方認王文宗與槍擊案有共犯關係，但目前證據難以證明王文宗與槍擊案有關，無法認定王文宗有恐嚇罪及持有槍枝子彈罪的共同涉犯嫌疑，但依據王文宗與證人說法，加上卷內證物，認定被告涉嫌藏匿人犯罪，嫌疑重大。

南院指出，王文宗長期在台灣及中國地區往返，具有逃亡可能性，符合羈押條件，但藏匿人犯不算重罪，加上律師提出具保，所以南院准許王文宗70萬交保，同時限制住居及出境出海，期限為8個月。

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，查出學甲聞人王文宗涉嫌幕後指使，曾兩度前往大陸，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃、已落網的通緝犯洪政軍，還資助洪男生活開銷，以及提供手機及門號作為聯絡之用。

南檢上個月24日將企圖出境的王文宗拘提到案後，以涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡、滅證、勾串之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准，王不服提起抗告成功，台南地院昨天深夜開羈押庭，王於今天凌晨3時獲釋，由妻女陪同下快步離開。