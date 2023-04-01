蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」，31日下午2點抵達瓜地馬拉，蔡英文與僑界茶敘表示，接下來訪問行程中，她和賈麥岱總統會一起見證兩國，簽署「台瓜基本合作協定」，繼續深化邦誼。她呼籲大家跟政府一起打拚，讓台灣持續扮演全球經濟的關鍵力量，照亮眼前充滿挑戰的道路。

蔡英文出訪中美洲友邦專機，在當地時間31日下午2點抵達瓜地馬拉瓜京空軍基地，瓜國外長步卡羅在機梯旁迎接，隨即接受禮兵致敬，當地僑胞也熱情揮舞兩國國旗高喊「總統好」，不過因曝曬太久，有人當場昏倒，還好隨即清醒被攙扶到一旁休息，引發一陣虛驚。

蔡英文專機抵達後，由我駐瓜地馬拉大使曹立傑與瓜國禮賓司長David Vargas共同登機迎接，步卡羅迎於機梯，再陪同蔡英文步上迎賓紅毯接受禮兵致敬，訪團隨後登車前往瓜京皇道旅館，與僑界代表、技術團同仁及役男茶敘。

蔡英文在致詞時表示，這三年多來，台灣有很多改變了不少，除了我們努力地來克服疫情的挑戰之外，我們在國家的照顧面，也做了很多事情。比方說，我們提高育兒津貼、為年輕人加薪減稅、推動長照2.0，從小朋友到長輩，我們都用心照顧。

此外，她說，我們也協助產業升級及轉型，尤其是中小企業，我們覺得他們在這一次受到的衝擊比較大，所以我們也會透過「疫後特別預算」，來協助受到衝擊的中小企業，協助他們度過難關。這幾年來，台灣的防疫表現獲得國際社會的肯定。我們捐贈了防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到，「Taiwan can help」的精神和行動。

蔡英文指出，在國際局勢的變化中，台灣也受到許多關注，包括俄烏戰爭、以及疫情造成全球供應鏈重組。台灣對民主自由價值的堅持，還有我們蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星。「我們的每一個動作，全世界都在看」。

她說，在過去的三年，台灣和民主夥伴，以及友邦，在各領域，也有更多的合作和突破。大家在瓜地馬拉的耕耘，就讓我們的友邦，看到台灣人的熱情、堅韌和努力。

她細數當地僑胞在瓜地馬拉的投資，包括在營建業、製造業、食品加工、以及進出口貿易，各個領域都有很豐碩的成果。大家的努力，為瓜地馬拉創造許多就業機會，也促進經濟成長。

今天現場還有大使館、技術團、替代役男、以及海外工程公司人員，她說，各位不論是執行國際合作計畫，或是協助興建醫院，都在運用自己的專業，為瓜地馬拉的發展做出貢獻。相信透過這些長期的、踏實的合作，都能讓瓜地馬拉的人民，從日常生活中，實際感受到台灣的友誼。

這幾天，「中美洲經貿辦事處」籌辦的咖啡採購團，也來到瓜地馬拉考察商機。蔡英文表示，經貿外交，一直是政府很重視的一環，「我要謝謝各位考察團成員的支持，也祝福大家有滿滿的收穫」。

她也要告訴大家，過去連續幾年，我們大使館和台灣民間合作，捐贈瓜地馬拉輪椅和輔具，包括去年，賈麥岱總統更親自主持了捐贈儀式。這些來自台灣的愛心，讓這裡的偏鄉弱勢者在生活上能夠更舒適、更安全。

因為，她強調，我們都有共同的目標，就是希望讓台灣的力量，能夠在世界每個角落，發揮影響力。在接下來的訪問行程中，她和賈麥岱總統會有許多互動。我們也會一起見證兩國，簽署「台瓜基本合作協定」，繼續深化邦誼。

她說，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結，就多往前一步。希望大家能夠跟我們一起打拚，讓台灣持續扮演全球經濟的關鍵力量，也成為世界民主的燈塔，為全球民主陣營，照亮眼前充滿挑戰的道路。