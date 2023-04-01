今（1日）天是清明連假首日，也是5天假期中天氣最差的一天，中部以北容易出現局部較大雨勢；明（2）日至清明節（5日）各地多雲時晴，白天北部高溫達30度，南部則有35度。

今日華南東移的雲雨區增多，北部、東北部有陣雨，中部、花東及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北容易出現局部較大雨勢，南部平地降雨機較低；晚上雲雨區逐漸離開，各地降雨趨緩。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨機率。各地氣溫：北部15至21度、中部16至26度、南部18至33度、東部17至28度。

最新模式模擬顯示，明日至清明節各地多雲時晴。明氣溫回升，東半部偶有局部短暫降雨；下周一（3日）至清明節暖熱如夏，北部高溫可達30度、南部更達35度；午後山區偶有零星降雨機率。

吳德榮指出，下周四、五（6、7日）受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過模式模擬春天的變化，不確定性較大，應持續觀察。