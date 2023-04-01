台市警察局保防科林姓警務正涉性騷擾女房仲，不堪其擾的女子上周向警方報案，警方昨天持拘票將林拘提到案，檢方訊後向法院聲押禁見，台南地方法院今天（1日）凌晨裁定3萬元交保，並諭知林且得對女房仲接觸、恐嚇、跟蹤對方。

台南地院指出，林姓男員警否認涉犯性騷擾、跟蹤騷擾罪嫌，但犯罪事實有相關證物附卷可稽，認其罪嫌重大，惟審酌林有相當程度的心理約束力，足以替代羈押，斟酌林男的身分地位、資力、犯罪情節輕重等，裁定3萬元交保，並不得對女子實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

林姓員警遭女子指控糾纏，幾乎每天不時透過Line傳訊息、打電話等，據了解，林以賣房子為由，約女房仲喝咖啡，又要求開車載女房仲到KTV唱歌，才願意簽約，也到女房仲工作場所擾亂，還曾傳「陪睡」字眼的訊息，讓女生身心俱疲，甚至懼嚇到不敢上班，在家人陪同下向警方提出性騷擾告訴。

警方認林姓男員警違反跟騷法，多次找林到案說明，但林以罹病為由多次進出醫院急診，近日也頻繁於臉書貼出多張在病床上的照片，警方因此到醫院要求進行訪談也遭拒。警方昨天將林拘提到案，林對於性騷擾之說避重就輕，僅稱「我是開玩笑的」，認為對方誤會他的意思，警方訊問後，移送台南地檢署，檢方複訊後讓他犯嫌重大，向法院聲押禁見，台南地院今天凌晨裁定3萬元交保。