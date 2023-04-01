清明節許多人回家掃墓祭祖，但拜拜的時候有很多禁忌，不慎觸犯恐出事。一名人妻帶女兒到關帝廟拜拜，拜到後殿，女兒看到太歲神竟說「祂怎麼長這樣？長得好奇怪。」話才剛說完，女兒就喊眼睛痛，她拉開檢查發現女兒的眼睛突然腫得跟貢丸一樣，讓她趕緊拉著女兒道歉，才讓眼睛逐漸恢復正常。

一名女網友在臉書社團《靈異公社》上分享，最近帶女兒去關帝廟，拜到後殿的元辰殿的時候，女兒看到旁邊的太歲神竟脫口而出「祂怎麼長這樣？長得好奇怪。」讓原PO嚇了一大跳，接著就聽到女兒突然驚呼了一聲，然後摸住眼睛說「好痛喔！」

原PO表示，把女兒的手拉下來一看，發現女兒的左眼突然腫的像貢丸一樣，她立刻出聲批評女兒說「妳這麼沒有禮貌的批評神明，當然會被處罰！誰叫你亂看亂說的？神明的相貌是有祂的道理的，要心存尊重、不可以胡亂批評，快跟牠道歉」。

原PO指出，女兒聽了以後立刻雙手合十說「對不起，我不會再亂講了！」而她也在一旁跟太歲神道歉說「小孩無心冒犯了，請開恩謝罪原諒她。」接著就帶女兒到殿外的洗手台那邊用水沖洗一下眼睛，結果眼睛果真消腫不少，後來全程拜完以後，女兒的眼睛就恢復正常了，讓她心有餘悸地說「拜拜真的不要亂說話。」

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