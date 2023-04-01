4月新制上路，不少新制攸關荷包，包括政府普發6000元，有上網登記的人最快可在清明連假先領到錢，沒上網登記的人，則可在4月10日去ATM領現金，或者4月17日到郵局領現；除此之外，今（1日）起電價平均調漲11%；北北基計程車的起價也將調漲15元，從現在的70元漲到85元。

此外，台灣鬧蛋荒，近日賣場與超商都開賣進口雞蛋，但部分店家只先在雙北門市開賣，對此，農委會表示，今天開始進口蛋將會擴及全台各大通路，所有消費者都可以買到雞蛋。

4月新制一次看。（製圖／陳友齡）

一、發6000元現金

政府普發6000元現金，共有5種管道可領，包括登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放、ATM領現與郵局領現。其中登記入帳原本預計在4月6日發放，怎料王道銀行昨先偷跑，為避免領錢時間點出現太大落差，行政院急宣布8公股行庫今起發6000、中華郵政則是4月2日；民營銀行以玉山、中信、台新今起入帳；ATM領現則要等到4月10日，郵局領現則要等到4月17日。

二、進口蛋擴及全台

各大賣場與超商開賣進口雞蛋，但多聚集在雙北門市，農委會表示，4月1日起進口蛋可擴大到全台通路，讓消費者都能買得到牌價蛋。

三、電價平均調漲11%

今起電價平均調漲11%，住宅用電平均每度從2.61元漲到2.65元、產業用電平均每度從2.91元漲到3.38元。住宅用電部分，700度以下不調整，120度以內夏月非夏月每度1.63元、701度至1000度者調漲3%，夏月電價每度5.83元、非夏月4.74元、1001度以上的「豪宅用電」漲10%，每度7.69元。

四、北北基計程車起跳價70元漲至85元

北北基計程車起價今天開始從70元漲至85元，夜間加成時段（23時至隔日6時）從90元漲至105元，延滯時間計算基準（車速每小時5公里以下）則從累計每80秒5元調整為每60秒5元。

五、第12輪快篩實名制，每人可買30劑

今起實施第12輪快篩實名制。持健保卡或居留證可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次購買，每份5劑售價500元。

六、機車道路駕訓4月試辦，每人補助1200元

今起試辦「機車道路駕訓」總計3小時、路程約3公里，用路人拿到駕照後，可自由參加，交通部補助每位參加者1200元。

七、台北市生育補助加碼

為鼓勵市民生育，台北市宣布4月4日兒童節起出生的新生兒，生育獎勵金加碼，第一胎從2萬加倍至4萬元，第二胎從2.5萬提高到4.5萬元，第三胎從3萬調至5萬元。

八、桃園市YouBike免費時間延長至60分鐘

今起租借桃園市YouBike，前30分鐘免費延長至前60分鐘免費，等於有10公里免費路程。

九、新竹縣敬老禮金1萬元，4月至9月受理申請

新竹縣今年續發敬老禮金1萬元，年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣且截至申請日當天設籍滿10年的長輩，可在4月1日至9月30日向戶籍所在地鄉鎮市公所申請，去年已申請並審核通過者可免申請。

十、4月起加熱菸從重課稅

根據菸酒稅法，今起加熱菸將採每公斤或每千支為單位，從高課徵1590元稅金。

十一、高雄火車站站東路4月起科技執法

高雄火車站站東路4月1日起啟用科技執法，車輛停車逾3分鐘，自動蒐證舉發，依道路交通管理處罰條例處600元以上、1200元以下罰款。