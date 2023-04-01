線上登記「普發6000元」的民眾，依財政部原本預計需4月6日起才能陸續領到錢，不過因昨（31）日王道銀行搶先發放，公股銀也跟進4月1日入帳；另中信銀、台新銀今日也表示要跟進。對此，網友驚呼「銀行業內卷」。

另據《ETtoday新聞雲》報導，民營銀行中的中信銀指出，昨晚已收到主管機關通知，銀行可視系統完備程度，從4月1日起展開入帳程序，以利民眾資金運用。中信銀強調，今日下午6點前應能撥款完畢，民眾屆時就能藉由網路銀行、行動銀行或ATM了解入帳情況。

另一家民營銀行台新銀也表示，先前登記入帳的民眾，可以提前在本日下午5點前收到普發6000元。

而在公股銀行方面，行政院昨晚召開臨時會議，已確定8公股行庫4月1日將跟進，提早發放6000元，中華郵政公司則表明，會在4月2日提早發放，預計會撥款給400多萬名用戶。而郵局領現日期為4月17日，中華郵政將在清明連假過後舉行記者會，說明相關流程與規定。

對於銀行業者紛紛跟上發6000的行列，大多PTT鄉民也表示正面態度，稱「本質就紓困金啊，早到總比晚好吧」、「銀行業內卷」、「搞不好政府也樂見銀行先代墊」、「銀行什麼時候這麼內卷」；但仍有網友因為還沒領到錢而哀嚎，「國泰沒入帳」、「早知道我不要用郵局，要等到4/2」。