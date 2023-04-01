最近氣溫不穩定，像本周又開始轉涼，特別會讓人產生倦怠感、體力不足或精神時常不濟的狀況，因此不少民眾都會狂喝提神飲料來讓自己打起精神來，但造成身體容易疲累的原因很多，而且喝了提神飲料後，也會產生較難入睡或淺眠的症狀，更有民眾出現疑似提神飲料上癮，花了很長時間才「戒掉」的案例，而保健品牌九五之丹就針對提出三大建議，從根本保健身體，以長久提升體質與體力。

以現代人而言，生活壓力大、工作時間長，即容易易產生淺眠或失眠狀況，更甚者需要依靠藥物入眠，因此九五之丹建議民眾，不僅要創造良好的睡眠環境，更要盡量養成規律睡眠習慣，但假如本來作息就不固定的話一的確較難維持規律起息，所以可以從一些生活中的「分子習慣」開始，像在飲食上減少食用刺激性物質，如咖啡因、糖分和酒精，睡前一個小時避免激烈運動等簡單的改變開始，更不需因此過於緊張，反而將睡眠成為壓力。

另外在高壓的工作中，間歇性休息也能夠幫助體力的維持，像知名企業家馬斯克以他的番茄時鐘法，增加他在管理時間和提高生產力的效率，九五之丹認為相同的概念也可以應用在適當休息上，透過每半小時五分鐘的休息提醒，搭配一些伸展運動，改善血液循環，能幫助工作時提高注意力和專注力，減少疲勞和壓力，進而增加身體體力。

除了生活習慣的調整以外，有意識的飲食調整，才是健康的不二法門，最好的保健品，也正是來自天然成分，當面對體力不佳，增加細胞蛋白質、維持精神系統運作的維生素B、負責運送氧氣的鐵和幫助身體代謝的鎂都是有用的營養，而近年在台灣討論度很高的瑪卡，因根據美國國立衛生研究院研究指出其根部富含豐富的蛋白質和上述成分而被廣泛關注，但瑪卡目前以膠囊或粉末型態為主，一般民眾應注意以優質黑瑪卡為第一考量，並應特別認明秘魯大廠MacaPro 的原廠認證、注意黑瑪卡劑量應至少符合每日2400mg，並認明SGS農藥、重金屬認證與國際品質獎等具公信力之國際標章，還要注意廠商的產品保險是否到位，確保食用安全與自身權益。

而九五之丹也強調，保健品僅針對身體較難轉化，或難以在飲食中攝取的養分做輔助，並不建議民眾完全依賴保健食品，若體力不佳的問題持續存在或嚴重影響生活品質，應主動尋求專業醫療或心理諮詢幫助，了解可能的原因，並找到適當的治療方案。同時在找尋營養品時，也應多注意保健品的標示以及衛福部的實用建議，讓健康養成循序漸進、才能事半功倍。