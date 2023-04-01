今年2／10安坑輕軌正式通車，讓新店安坑地區通勤至台北市的時間節省約15分鐘，帶動周邊房價高漲，引發網友討論。一名三峽網友則分享，媽媽10年前出門買菜，「順便」買了一間房，當時代銷人員指著一片綠地說「以後會蓋捷運」，如今三鶯線線快通車了，房價飆漲4倍。

有網友在批踢踢發文指出，最近看到安坑捷運通車、房價上漲的新聞，好奇在市場大環境穩定的情況下，重大建設的利多通常是何時發酵？如果分成動工、完工、通車3時間點，「大約在動工與完工2個時間，房價會有明顯漲幅，因為通車後則是房價已反應，大概不會再有顯著變動。」

許多網友直言「完工整個就漲起來不用說了，至少動工的時候就要去注意吧」、「捷運線週邊的房價，會有2波比較明顯的漲幅，剛釋放消息時和剛通車後。」「有時通車幾年後房價才反應，像蘆洲、迴龍」、「蘆洲啊，通車後N年才貴起來。」

還有一名網友分享，十幾年前媽媽出門買菜，回家說她在三峽買了一間房，當時銷售人員指著窗外的綠地一角說「以後那裡會蓋捷運」；「現在三鶯線真的快通車了，剛才上591去查，當年一坪10萬買的新屋，現在變成以40萬實價成交的中古屋，這就是時間的代價，你要能跟他磨，才能獲得對等的利益。」