前洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）終於找到工作了！據美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，巨人以小聯盟合約網羅桑契斯，交易待體檢通過後成立，若桑契斯5月1日前無法重回大聯盟，可以選擇跳出合約，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）補充，如果桑契斯順利登上大聯盟，年薪會來到400萬美元。

30歲的桑契斯最大賣點就是長打功夫，曾2度繳出至少30轟的賽季，只是優異的攻擊表現維持不了太久，桑契斯本就不太穩定的打擊率，近3年下來平均不到2成水準，長打率同樣不及4成，原本是洋基華麗鑽石打線的要角，意外成為了進攻黑洞。

雖然各項打擊數據呈現下滑狀態，桑契斯過去為人詬病的糟糕防守，去年賽季卻有著十足進步，DRS（一場比賽平均能為球隊守下多少分數）從2021年球季的-10，上季睽違已久來到正數的1，此外28%的阻殺率也比聯盟平均25%略高，可以說是桑契斯職業生涯最好的一次防守表現。

巨人寄予厚望的2018年首輪大物巴特（Joey Bart），無法把小聯盟耀眼的成績帶上最高殿堂，同時巴特也只剩下最後一個小聯盟下放權，身為主戰捕手的他，今年可說是最關鍵的賽季。