「永遠的小倩」王祖賢雖然息影19年，但獨特氣質與美貌令人難忘。近日有網友發現，一名大陸女直播主長相激似王祖賢，PO上爆廢公社後，也被許多台灣網友認證：「真的有像。」

網友昨（31日）在臉書社團「爆廢公社」表示，無意間刷抖音時，赫然發現大陸直播主「媛仔」沒套換臉軟體的情況下，長得跟王祖賢非常像，不禁聯想到電影《射鵰英雄傳之東成西就》的台詞：「半夜不睡覺跑出來假扮王祖賢！」該網友貼出媛仔的直播截圖，證明媛仔的臉蛋、神韻和氣質彷彿復刻王祖賢。

許多網友認為媛仔的神韻很像王祖賢。（圖／抖音@yuan848484）

其他網友看了紛紛驚呼：「真人吧」、「還真的有點像耶！」、「這可能是王祖賢的妹妹！王爹賢」、「牙齒、眉毛，綜合起來神韻像」、「求抖音號」、「好漂亮噢」、「抓到這個優勢拍短劇滿有噱頭」。

其實不只台灣的網友覺得媛仔像王祖賢，大陸的網友也這麼覺得，媛仔的抖音影片留言區常出現：「王祖賢見到了還以為是自己女兒」、「真像我的女神王祖賢」、「就因為像王祖賢我才關注的」等，而媛仔的粉絲也直線上升，目前抖音帳號高達8.4萬追蹤數，她自介透露23歲，來自浙江，很有自信地表示：「直播比影片好看。」但被問到是否想進演藝圈，媛仔認為自己不適合演電影，只想過目前的生活。